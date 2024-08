Nach zwei Spieltagen in der Fußball-Bezirksliga Nord sind drei Mannschaften noch punktlos, darunter auch der TSV Nördlingen II. Die Rieser müssen an diesem Sonntag (15 Uhr) zum zweiten Mal in Folge auswärts antreten, nämlich beim SC Griesbeckerzell, der zwar das Saisoneröffnungsspiel gegen Ecknach 1:2 verlor, aber am vergangenen Wochenende 3:0 in Günzburg gewann.

Klaus Jais Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Michael Göttler Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Ecknach Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis