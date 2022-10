Fußball Bezirksliga

Nördlingen II verliert hoch, Maihingen knapp

Plus Bezirksliga Schwaben Nord: Die Nördlinger U23 kassiert in Aindling wieder vier Gegentreffer. Maihingen kann sich beim 0:1 in Jettingen nicht für seinen hohen Aufwand belohnen.

Von Jonas Jakob und Manuel Ostermeyer

TSV Aindling – TSV Nördlingen II 4:0 (1:0). – Bereits am frühen Samstagnachmittag sind bei herrlichem Fußballwetter zwei Mannschaften im Schlüsselhauser Kreuz zusammengetroffen, die unterschiedlicher nicht sein können. Auf der einen Seite die Nördlinger U23, die sich in der Bezirksliga Schwaben Nord beweisen wollen, aber dennoch auf dem letzten Tabellenplatz stehen, und auf der anderen Seite ein sehr selbstbewusster TSV Aindling, dessen Ziel der Aufstieg in die Landesliga ist. Zunächst passierte gute 20 Minuten erst einmal gar nichts. Dann überschlugen sich die Ereignisse: Das Geburtstagskind (30) Markus Gärtner nahm den Ball von David Burghart mit der Brust an und schoss aus guter Position das 1:0, dann gab es Gelb für beide Mannschaften und viele Versuche aus Aindlinger Sicht, die unbedingt auf 2:0 aufstocken wollten.

Nach der Halbzeitpause spazierte wieder Gärtner durch die Nördlinger Abwehr und legte Antonio Mlakic den Ball zurecht, der dann ins lange Eck zum 2:0 ansetzte und traf. Später war es wieder Gärtner, der eine Flanke von Talla ins Tor köpfte. Wenig später drosch Pitsias den Ball nach einem Rückspiel aus 20 Metern stahlhart unter die Nördlinger Torkante und machte der Partie mit 4:0 den Deckel drauf.

