Bezirksliga Nord: Maihingen holt einen Punkt in Bubesheim

Plus Im Nachholspiel der Bezirksliga trennen sich die Abstiegskandidaten Bubesheim und Maihingen 1:1 - angesichts des Spielverlaufs enttäuschend für die Rieser.

Beim Nachholspiel in Bubesheim hatten die Bezirksliga-Fußballer des FC Maihingen ein enorm wichtiges Auswärtsspiel zu bestreiten, zumal die Heimelf ebenfalls gegen den Abstieg kämpft. Trotz zeitweise zwei Mann Überzahl sprang für die Gäste auf schwer bespielbarem Untergrund dabei nur ein 1:1 heraus.