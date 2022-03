Wieder vier Tore der Maihinger Fußballfrauen

Nach dem 4:1-Pokalerfolg gegen Gerolsbach setzen sich die Nordrieserinnen im Nachholspiel mit dem gleichen Ergebnis durch.

Wie vergangenen Samstag beim Pokalspiel erreichten die Fußballfrauen des FC Maihingen beim Nachholspiel in Gerolsbach einen 4:1-Erfolg. Durch diesen Sieg haben sie den zweiten Tabellenplatz zurückerobert. Nach 26 Minuten stand schon eine klare 3:0-Führung zu Buche – das Ergebnis einer effektiven Torausbeute und einer starken Defensivarbeit. In der ausgeglichenen zweiten Halbzeit waren die Rieserinnen mehr mit Defensivarbeit beschäftigt, hatten aber vielversprechende Entlastungsangriffe.

Drei Maihinger Tore in der ersten halben Stunde

Die erste Tormöglichkeit hatte Lisa Koukol in der 2. Spielminute, doch ihr Schussversuch und auch der Nachschuss wurden von der Abwehr geblockt. Die nächsten zehn Minuten gehörten den Gastgeberinnen, die mächtig Druck machten und bei je einem Pfosten- und Lattentreffer Pech hatten. Mit langen Bällen beschäftigten sie die FC-Abwehr, doch Torhüterin Anne Lasser und ihre Vorderleute Carolin Stimpfle und Sarah Klaus hielten stark dagegen. In der 15. Minute spielte Lisa Koukol in die Gasse auf Andrea Koukol, die frei vor der Torhüterin aus zehn Metern flach ins lange Eck zur 1:0-Führung traf. Das gab den FC-lerinnen Sicherheit. Nur vier Minuten später erkämpfte sich die agile Emily Uhl im Mittelfeld den Ball und ihr Anspiel über die Abwehr lenkte Lisa Koukol an der Torhüterin vorbei zum 0:2 ins Tor. Im Gegenzug ein Freistoß, den die Gastgeberinnen aus 22 Metern übers Tor setzten. Das 0:3 folgte schon in der 26. Minute. Andrea Koukol spielte drei Abwehrspielerinnen aus und ihre scharfe Hereingabe kurz vor der Grundlinie musste Lisa Koukol nur noch ins Tor lenken. Trotz der klaren FC-Führung gab die Heimmannschaft nie auf. Die FC-Abwehr war weiterhin gefordert, aber die Außenspielerinnen Pauline Herrle und Lena Wiedemann konnten viel entschärfen und den eigenen Angriff ankurbeln. In der 39. Minute ein Freistoß aus 18 Metern von Lisa Koukol, den die Torhüterin abwehren konnte.

Viele Unterbrechungen durch Fouls

Vom Wiederanspiel weg ein langer Ball von Emily Uhl, den die Heimkeeperin vor der einschussbereiten Pauline Herrle wegfischte. Die Gastgeberinnen erhöhten die Aggressivität und den Druck, was viele Unterbrechungen durch Fouls zur Folge hatte. In dieser Drangphase behielten die FC-Damen die Ruhe, auch weil Jana Ernst sowie Lilli und Milena Seitz viele Angriffsversuche schon im Mittelfeld abfingen und gute FC-Chancen einleiteten. Dabei war ein Pfostenschuss von Melanie Dürr, die einen weiteren Distanzschuss knapp übers Tor setzte. In der 72. Minute der Anschlusstreffer durch einen sicher verwandelten Handelfmeter. Und nur wenige Minuten köpfte eine Heimspielerin frei vor dem leeren Tor drüber. Der Druck der Gerolsbacher war immens und wurde erst durch das 1:4 in der 81. Spielminute gebrochen. Andrea Koukol legte für Lisa Koukol auf, die frei vor der Torhüterin den Ball ins lange Eck schlenzte. Jana Ernst und Johanna Wiedemann hatten in den Schlussminuten noch klare Möglichkeiten, das Ergebnis auszubauen.

FC Maihingen Anne Lasser; Lena Wiedemann, Sarah Klaus, Pauline Herrle, Carolin Stimpfle, Jana Ernst, Lilli Seitz, Milena Seitz, Lisa Koukol, Emily Uhl, Andrea Koukol, Katharina Hofmann, Melanie Dürr, Johanna Wiedemann und Anna Ostermeyer.