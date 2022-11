Fußball Bezirksliga

Rain setzt sich im Landkreisderby gegen Nördlingen durch

Für die Nördlinger U23 (in den weiß-blauen Trikots) gab es auch in Rain nichts zu holen.

Plus Bezirksliga Schwaben Nord: Im Vergleich der U23-Teams aus Rain und Nördlingen haben die Blumenstädter am Ende mit 2:0 die Nase vorn. Nördlingens Niederlagenserie hält damit an.

Von Gerd Jung

Mit einem verdienten Sieg gegen die Reserve des TSV Nördlingen hat die U23 des TSV Rain ihre seit sieben Spielen anhaltende Sieglosserie gestoppt.

