Nördlingens U23-Kicker wollen ihre Serie gegen Neuburg fortsetzen

Die Fußball-Bezirksligamannschaft des TSV Nördlingen hat nach der jüngsten Erfolgsserie mit vier Spielen in Folge ohne Niederlage mit Platz acht die bislang beste Platzierung erreicht. Am Sonntag (Spielbeginn 15.30 Uhr) kommt nun mit dem VfR Neuburg ein Gegner in den Rieser Sportpark, der nach sechs Spieltagen noch ohne Sieg war, dann im siebten Spiel beim BC Rinnenthal 4:2 siegte und am vergangenen Wochenende dem VfL Ecknach ein 0:0 abtrotzte – ein Gegner im leichten Aufwind also. TSV-Trainer Göttler hat Respekt, doch das Vertrauen in seine Mannschaft ist groß.

Klaus Jais