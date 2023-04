Fußball

vor 16 Min.

Bezirksliga: Viele Gegentore für Maihingen und Nördlingen II

Erst spät sind die Kicker der zweiten Nördlinger Mannschaft (in Weiß-Blau) gegen Wörnitzstein k. o. gegangen, nämlich in den letzten zehn Minuten.

Plus Ein am Ende klares 0:4 gegen Affing hat Maihingens Traum vom Klassenerhalt so gut wie begraben. Nördlingen II gibt Führung gegen Wörnitzstein-Berg aus der Hand.

Ein in doppelter Hinsicht verregnetes Wochenende haben die beiden Rieser Vereine in der Fußball-Bezirksliga Schwaben Nord hinter sich. Die in jüngster Zeit erstarkten Nördlinger haben ihr Spiel gegen Wörnitzstein-Berg in den letzten zehn Minuten verloren, 4:3 hieß es am Ende für die Mannschaft aus dem Donauwörther Stadtteil. Der FC Maihingen hat beim direkten Konkurrenten FC Affing ein deutliches 0:4 eingesteckt und ist jetzt 13 Punkte vom rettenden Relegationsplatz 13 entfernt, bei noch 18 zu vergebenden Punkten.

Bezirksliga: Nördlingen II lässt sich in Donauwörth den Schneid abkaufen

SV Wörnitzstein-Berg – TSV Nördlingen II 4:3 (1:2). – Die Partie begann sehr zerfahren, das Spielgeschehen fand hauptsächlich im Mittelfeld statt und war von Fehlpässen auf beiden Seiten geprägt. Nach 19 Minuten gingen die Gäste überraschend in Führung, Edgard Krez verlor den Ball im eigenen Strafraum, den Querball verwertete Maximilian Beck zum 0:1. In der 25. Minute fiel das 0:2: Einen Ball auf den zweiten Pfosten schob Kilian Reichert über die Linie. Nur zwei Minuten später dann der Anschlusstreffer. Zausingers Eckball fand den Kopf von Alex Musaeus, der köpfte ein. Fortan waren die Hausherren sehr präsent und drückten auf den Ausgleich, doch die letzten Bälle waren zu ungenau. Julian Schmidbaur hatte kurz vor der Pause noch einen Abschluss.

