Bezirksliga: Wörnitzstein dreht Kreisderby gegen FC Maihingen

Plus Nördlingens U23 erspielt sich das nächste 1:1 gegen den FCG. Die Maihinger gehen in Wörnitzstein früh in Führung, doch die Gastgeber drehen die Partie.

Die Trends der Rieser Bezirksligisten TSV Nördlingen II und FC Maihingen haben auch am 22. Spieltag Bestand: Die Nördlinger Reserve kommt in Günzburg zum vierten Unentschieden in Folge, während der FCM sich wieder nicht für eine engagierte Leistung belohnt. Zumindest haben sich die Chancen der Nordrieser, noch irgendwie auf den Relegationsrang zu kommen, nicht verschlechtert, denn auch die direkten Konkurrenten Rain II und Bubesheim punkten nicht.

Bezirksliga: Schlusslicht Nördlingen behauptet sich beim Tabellenzweiten

FC Günzburg – TSV Nördlingen II 1:1 (1:0). – Günzburg zeigte mit Anpfiff des starken Schiedsrichters Florian Pioch, warum sie ganz oben in der Tabelle stehen, was sich insbesondere in längeren Ballbesitzphasen widerspiegelte. Die Nördlinger U23 "erwartete" den Gegner diesmal etwas tiefer stehend und konnte die Räume somit in Tornähe geschickt eng machen, sodass trotz der optischen Überlegenheit von Günzburg keine großartigen Torchancen gestattet wurden. Im Gegenteil setzte der TSV immer wieder über die schnellen Außenspieler Sainey Badjie und Leon Dammer Nadelstiche, wodurch Möglichkeiten für Maxi Beck, Daniel Ernst und Kadir Ciraci entstanden(21./23./38.). Dazwischen lag der nicht unverdiente, aber doch in der Entstehung vermeidbare Führungstreffer der Günzburger von Torjäger Max Lamatsch per Kopfball nach Bogenflanke in der 24. Minute.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

