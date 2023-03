Fußball

Bezirksligist FC Maihingen fährt zum Auftakt nach Bubesheim

Maximilian Steger (im schwarzen Trikot) fehlt beim Gastspiel des FC Maihingen in Bubesheim.

Plus Die Maihinger Fußballer starten am Samstag in die restliche Rückrunde. Mit dem SC Bubesheim ist ein direkter Konkurrent um den Klassenerhalt der Gegner.

Von Klaus Jais

Das Punktspieljahr 2023 beginnt für den Fußball-Bezirksligisten FC Maihingen am Samstag um 14 Uhr mit dem Nachholspiel des ersten Rückrundenspieltags. Die Partie beim SC Bubesheim hätte ursprünglich am 6. November stattfinden sollen. Das Hinspiel in Maihingen endete 1:1.

