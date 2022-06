Bilanz der Kreisklasse Nord I: An der Spitze deutlich, im Keller eng

Plus Die Bilanz der Kreisklasse Nord I zeigt klare Verhältnisse im Meisterschaftsrennen und einen äußerst knappen Ausgang im Kampf um die Abstiegsrelegation.

Große Abstände hat es am Ende zwischen den ersten drei Mannschaften der Kreisklasse Nord I gegeben: Meister SG FSV Buchdorf/Daiting kam mit dem besten Torverhältnis (71:22) auf 68 Punkte, Vizemeister SG Alerheim hatte zehn Punkte weniger, war aber die Mannschaft mit den meisten Toren (72:31) und der Dritte FSV Flotzheim folgte weitere acht Punkte dahinter. Deutlich war auch der Rückstand des einzigen Festabsteigers FSG Mündling-Sulzdorf (16 Punkte) auf ein Sextett von sechs punktgleichen Mannschaften. Letztlich hatte von diesen die SpVgg Ederheim nicht nur das schlechteste Innenverhältnis, darüber hinaus verlor die SpVgg auch noch das Entscheidungsspiel gegen Wortelstetten 0:1 und steigt nach neun Jahren Kreisklasse ab.