Fußball

17:30 Uhr

D-Jugend-Fußballerinnen des TSV Nördlingen feiern Doppel-Erfolg

Die Nördlinger Fußball-D-Juniorinnen nach ihrem Turniersieg in Neresheim.

In Wörnitzstein ist es am Ende knapp, in Neresheim dominieren die Nördlingerinnen. Lili Schneider wird gleich zweimal als beste Spielerin ausgezeichnet.