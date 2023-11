Dank 2:0-Erfolg bleibt die Nördlinger U19 auf Platz eins

Fußball U19 Landesliga: In einer taktisch anspruchsvollen Partie gegen Waldeck-Obermenzing behalten die Rieser die Nerven. Trainer Göttler gerät ins Schwärmen.

Erfolgreich hat die Fußball-U19 des TSV 1861 Nördlingen ihre anspruchsvolle Auswärtsaufgabe beim SV Waldeck-Obermenzing über die Bühne gebracht und das Match verdient mit 2:0 gewonnen. Die Rieser liegen nach dem elften Spieltag punktgleich mit dem FC Ismaning auf Platz eins der Landesliga Süd.

Von Beginn an war es eine Partie auf Augenhöhe, die stark von Taktik geprägt war. Daher blieben Großchancen bis zur Halbzeit auf beiden Seiten Mangelware, und so ging es mit einem torlosen Unentschieden in die Halbzeitpause. In der 66. Minute brachen die jungen Rieser den Bann. Bastian Köninger war es, der einen Annahmefehler des gegnerischen Innenverteidigers ausnutzen konnte und dem Torhüter Dominik Stanic im Eins-gegen-Eins keine Chance ließ (0:1). Kurz vor dem Ende (88. Minute) sorgte Fabio Siebachmeyer für die Entscheidung. Nach tollem Zuspiel von Max Forisch dribbelte er die gegnerische Hintermannschaft im Alleingang aus und versenkte den Ball souverän zum 2:0 im linken unteren Eck.

TSV-Trainer Göttler ist mächtig stolz auf seine Mannschaft

Somit stand die U19 des TSV 1861 Nördlingen als Sieger fest und entführte die drei Punkte aus München. „Es war eine unfassbar anspruchsvolle Partie, die meinen Spielern höchste Konzentration und Disziplin abverlangte. In der Halbzeitpause haben wir angesprochen, dass die Mannschaft verlieren wird, die den ersten Fehler macht. Wir haben über neunzig Minuten keine Großchance zugelassen und haben im Verbund sehr gut verteidigt. Taktisch eine der besten Partien unter meiner Leitung, daher bin ich sehr stolz auf meine Mannschaft“, sagte TSV-Trainer Michael Göttler. (gö/jais)

TSV Nördlingen U19: Oettle; Schmid, Rothgang, Ochs, Truffellini, Forisch, Thum, Köninger (92. Bickelbacher), Siebachmeyer, Dauser, Reicherzer (90. Müller).