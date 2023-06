Fußball

Das ist der Terminplan für den TSV Nördlingen

Plus Der BFV hat bekannt gegeben, an welchen Tagen die Bayernliga-Mannschaften spielen. TSV-Anhänger sollten sich den 26. Juli und den 16. September vormerken.

Der Verbandsspielausschuss des Bayerischen Fußball-Verbandes (BFV) hat die vorläufigen Ansetzungen der Bayernligen Nord und Süd sowie den fünf Landesligen im Ergebnisbereich der BFV-Website www.bfv.de und in seiner App veröffentlicht. Mit Ausnahme der Eröffnungsspiele sind die Termine deshalb vorläufig, weil es innerhalb der einzelnen Spieltage noch zu Veränderungen bei den Anstoßzeiten kommen kann. Die finalen Ansetzungen werden jetzt in Abstimmung mit den beteiligten Vereinen vorgenommen. Alle Spielpläne werden wie immer auf den anstehenden Sommertagungen der einzelnen Spielklassen verabschiedet.

Zum Eröffnungsspiel der Bayernliga Süd empfängt der SV Kirchanschöring am Freitag, 21. Juli, um 19 Uhr Regionalliga-Absteiger TSV Rain. Der TSV Nördlingen startet am 22. Juli mit einem Auswärtsspiel beim Regionalliga-Absteiger FC Pipinsried, hat dann am darauffolgenden Mittwoch, 26. Juli, das erste Heimspiel gegen den FC Gundelfingen und muss am dritten Spieltag beim TSV Dachau 1865 antreten. Beim zweiten Heimspiel ist der TSV Landsberg zu Gast und am Mittwoch, 9. August, steht das zweite Wochentagsspiel auf dem Programm, wenn Türkspor Augsburg der Gastgeber sein wird.

