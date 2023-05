Fußball

18:15 Uhr

Deiningen liefert Jettingen einen Kampf im Toto-Pokalfinale

Plus Deiningen feiert gegen Jettingen ein Fußballfest vor Hunderten Zuschauern, an dessen Ende aber die erwartete Niederlage steht. Die Entscheidung fällt erst spät.

Marathon am Maifeiertag: Die Toto-Pokal-Kreisfinals standen am "Tag der Arbeit" im gesamten Freistaat auf dem Programm. Beim Kreisfinale Donau zwischen der SpVgg Deiningen und dem VfR Jettingen blieb die Überraschung aus, denn der Bezirksligist gewann vor 700 Zuschauerinnen und Zuschauern – dem Spielverlauf nach deutlich zu hoch – mit 4:1. Entscheidend durchsetzen konnte sich Jettingen allerdings erst in der Schlussphase der Begegnung.

Insgesamt fielen in den 22 Partien 119 Treffer, gleich fünf Matches mussten im Elfmeterschießen entschieden werden. Für die 22 Sieger aus allen Fußball-Kreisen gibt es nicht nur eine Prämie von BFV-Partner Lotto Bayern in Höhe von jeweils 1000 Euro, sondern obendrauf das Ticket für die Teilnahme an der ersten Toto-Pokal-Hauptrunde und damit Dank des „Wunschlos-Verfahrens“ die Chance, sich den Traum vom Match gegen einen bayerischen Drittligisten oder aber einen Verein aus den Amateur-Spitzenligen zu erfüllen.

