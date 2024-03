Fußball

17:30 Uhr

Der beste TSV Nördlingen aller Zeiten kommt nach Hause

Nördlingens Mirko Puscher (im grünen Trikot) glänzte beim 7:3-Sieg in Kirchheim als Torvorbereiter. Hier können ihn (von links) Ruben Nava Milla, Luca Mauerer und Gonzalo Lopez Guerena nicht stoppen.

Plus Fußball-Bayernliga: Nach zwei Auswärtsspielen rollt der Ball am Samstag wieder in Nördlingen. Die Partie gegen den FC Deisenhofen verspricht höchstes Niveau.

Von Klaus Jais

Der Fußball-Bayernligist TSV Nördlingen erwartet an diesem Samstag den FC Deisenhofen zum ersten Heimspiel der Rückrunde im Jahr 2024 in Nördlingen. Die Gäste sind sehr gut ins Jahr 2024 gestartet, nämlich mit vier Punkten aus zwei Partien. Vor allem der 4:1-Auswärtserfolg beim Aufstiegsaspiranten Landsberg ließ bayernweit aufhorchen. Somit kommt der Tabellensechste der Bayernliga Süd ins Gerd-Müller-Stadion, wo er auf den Dritten trifft – ein echtes Spitzenspiel, das Schiedsrichter Sascha Voglgsang (Gruppe München-Süd) um 14 Uhr anpfeifen wird.

Dass es ein Spitzenspiel ist, hat natürlich auch mit dem optimalen Auftakt der Rieser zu tun: Zwei Siege auswärts auf jeweils kleinen Kunstrasenplätzen haben die Schützlinge von Cheftrainer Karl Schreitmüller einfahren können. Nach dem 4:2 gegen Kottern und dem noch höheren 7:3-Erfolg in Kirchheim steht der TSV 1861 Nördlingen derzeit sensationell auf dem dritten Platz der Bayernliga Süd – die bis dahin beste Platzierung in der Geschichte des TSV. Fußball-Abteilungsleiter Andreas Langer: „Hoffen wir, dass unser Team heute wieder an die guten Leistungen der letzten beiden Partien anknüpfen wird. Bestimmt hat sich das Trainerteam einen passenden Matchplan einfallen lassen.“

