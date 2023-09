Fußball

Der Lauber SV hofft auf einen Punkt beim SC D.L.P.

Plus Die beiden Rieser Vereine liegen in der Tabelle eng beieinander. D.L.P.-Coach Urban will, dass sein Team sich endlich für seinen hohen Aufwand belohnt.

Von Klaus Jais

Am siebten Spieltag der Fußball-Kreisklasse Nord 1 empfängt der Sportclub D.L.P. am Sonntag den Lauber SV. Schiedsrichter Manfred Eberhardt (SV Amerdingen) pfeift das Riesderby um 15 Uhr in Löpsingen an. Dort findet an diesem Wochenende die Sportheim-Kirchweih statt. So ist die Ausgangslage der beiden Teams.

Die Gastgeber belegen mit sieben Punkten den neunten Platz, die Gäste liegen auf Platz sieben und haben drei Punkte mehr auf ihrem Konto. Beide Mannschaften haben das gleiche Torverhältnis von 12:10. Während sich beim Sportclub D.L.P. sieben Spieler die Torausbeute aufteilen, sind es beim Lauber SV sechs verschiedene Akteure. Beim Sportclub D.L.P. hat Christoph Ulrich mit sechs Treffern eine herausragende Stellung, denn alle anderen Torschützen haben nur je einmal ins Netz getroffen. Beim Lauber SV liegt Matthias Maurer mit vier Toren in der Pole-Position, obwohl er nur ein Spiel von Anfang an bestritt: Alle vier Treffer erzielte er als Einwechselspieler.

