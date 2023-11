Fußball

Der SC D.L.P. klettert in der Tabelle

Plus Fußball Kreisklasse Nord 1: 4:0 gegen Minderoffingen bringt den sechsten Platz. Spitzenreiter Mauren kassiert gegen Verfolger Monheim die erste Saisonniederlage.

Am letzten Spieltag der Hinrunde in der Kreisklasse Nord 1 hat Verfolger TSV Monheim im Topspiel beim bis dahin ungeschlagenen Tabellenführer SV Mauren mit 3:2 gewonnen und ist bis auf einen Punkt an die Spitze herangerückt. In den hinteren Regionen landeten Megesheim und Bissingen überraschende Siege und konnten sich deutlich vom Tabellenende absetzen. Im Duell der Kellerkinder holte sich Wolferstadt/ Wemding II mit 5:2 beim noch immer sieglosen TSV Unterringingen den ersten Saisonerfolg und reichte die „rote Laterne“ an den Gegner weiter.

SV Mauren – TSV Monheim 2:3 (1:1). Im sehenswerten und flott geführten Spitzenspiel standen sich zwei gleichwertige Kontrahenten gegenüber. Nach zehn Minuten markierte Manuel Schreitmüller nach Doppelpass und Dribbling im Strafraum das 1:0 für Mauren. Fast aus dem Nichts kamen die Gäste zum Ausgleich. Ein schneller Vorstoß über rechts wurde nur ungenügend abgewehrt, sodass Lukas Felbinger verdeckt zum 1:1 abziehen konnte (36.). Simon Löfflad setzte sich nach dem Seitenwechsel sehenswert durch und konnte den heranstürmenden Matthias Pickel flach zum 2:1 bedienen (56.). Danach gelang es dem SVM nicht, den Sack mit mehreren guten Vorstößen zuzumachen. In der 72. Minute vollendeten die Monheimer einen Spielzug in einer etwas unübersichtlichen Situation mit dem erneuten Ausgleich durch Kai Kotter. Mit seinem Weitschuss aus etwa 20 Metern glückte Luca Kepper das 2:3 für die Gäste. Die Schlussoffensive der Heimelf blieb ohne Erfolg. Zuschauer: 160. (rf)

