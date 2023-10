Fußball

17:50 Uhr

Der SV Holzkirchen hat Selbstvertrauen gesammelt

Plus Coach Philipp Buser sagt, man müsse sich vor keiner Mannschaft verstecken. Doch Gegner Meitingen ist gut in Form.

Von Klaus Jais

Nach drei Siegen in Folge geht es für Fußball-Bezirksligist SV Holzkirchen am Sonntag (15 Uhr, Rathaus-Apotheken-Arena) nun zum TSV Meitingen, der ebenfalls auf drei Siege in Serie zurückblicken kann.

Die Siege im Detail: Gundelfingen – Meitingen 0:4, Meitingen – Griesbeckerzell 2:0, Rain – Meitingen 1:5. Von den 18 errungenen Punkten sind neun Heim- und neun Auswärtszähler bei einem Gesamttorverhältnis von 26:19. Mehr Tore hat nur Tabellenführer TSV Wertingen geschossen. Die beiden Top-Torjäger sind Alexander Heider und der Ex-Nördlinger Michael Meir mit je sechs Treffern. Immer für einen Geniestreich gut ist Spielmacher Mateo Duvnjak, der vier Saisontore vorweisen kann.

