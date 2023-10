Der Tabellenführer ist zu stark für die Maihinger Fußballerinnen

Fußball Bezirksoberliga Frauen: Kaufbeuren schickt Maihingen mit einem 7:0 nach Hause. Danach sah es zuerst nicht aus. Mehrere FCM-Stammkräfte fehlen.

Wieder musste der Trainer der Maihinger Fußballerinnen Fabian Piechatschek auf wichtige Stammkräfte verzichten, seine Mannschaft umstellen und einige Spielerinnen auf ungewohnten Positionen spielen lassen. Nicht die besten Aussichten, um beim Tabellenführer der Bezirksoberliga, der SpVgg Kaufbeuren, anzutreten. Das folglich defensiv orientierte Maihinger Team konnte bis zur 60. Spielminute gut dagegenhalten, hatte aber nur wenige eigene Chancen. Eine Schwächephase von 15 Minuten wurde von den Gastgeberinnen zu einer deutlichen Führung ausgenützt. Der Kaufbeurer Heimsieg war verdient, fiel mit 7:0 aber zu hoch aus.

Kaufbeuren drängte die Maihingerinnen von Beginn an in ihre Hälfte zurück. Die ersten Chancen resultierten aus scharf vors Tor gezogenen Eckbällen, die Torhüterin Preniqi sicher abfangen konnte. Sie stand in der ersten Halbzeit im Brennpunkt, konnte in der 25. Minute die Führung der Gastgeberinnen durch Laura Bögle aber nicht verhindern. Die Rieserinnen kamen in der Folgezeit besser ins Spiel, kombinierten sich gut bis zum Strafraum durch, hatten aber keinen gefährlichen Abschluss zu verzeichnen.

In der zweiten Halbzeit häufen sich die Einschläge im FCM-Tor

Nach der Halbzeit verstärkte Kaufbeuren den Druck und suchte mit Distanzschüssen die Vorentscheidung. In der 57. Spielminute landete ein platzierter 20-Meter-Schuss von Kaufbeurens Jessica Miller im Kreuzeck – das 2:0. Nur fünf Minuten später fast die gleiche Situation und Bögle versenkte unhaltbar zum 3:0. Die Schwächephase der Maihingerinnen wurde von der SpVgg schonungslos ausgenutzt und in der 68. (Eichinger) und 70. Minute (Zech) erhöhte Kaufbeuren auf 5:0. Danach hielten die Rieserinnen wieder besser dagegen und Emily Uhl verfehlte mit einem Distanzschuss das Tor nur knapp.

In der 83. Minute erzielte Miller das 6:0 aus abseitsverdächtiger Position, passend zum Spiel, in dem die Maihingerinnen vor allem in der zweiten Halbzeit unglücklich agierten. Ein Freistoß für die Rieserinnen blieb ohne Folgen, eine Ergebniskorrektur gab es nicht mehr. Der Schlusspunkt in der überwiegend einseitigen Partie war wieder ein klasse Schuss aus 18 Metern von Laura Zech, der unter der Latte zum 7:0-Endstand einschlug. (ke)

FC Maihingen: Preniqi; L. Wiedemann, Herrle, Ernst, J. Wiedemann, Beck, Enslin, Stimpfle, Seitz, Uhl, Leberle, Lang.