17:50 Uhr

Der TSV Nördlingen braucht gegen Dachau ein Erfolgserlebnis

Der TSV Nördlingen will in der Tabelle hochklettern – dafür braucht es einen Erfolg gegen den TSV Dachau.

Plus Nördlingens Trainer Schreitmüller fordert eine bessere Chancenverwertung, "ansonsten reicht es auf diesem Niveau nicht.“ Gegner Dachau hat sich rundum verstärkt.

Von Nico Lutz

Mit einer englischen Woche ist der TSV Nördlingen in seine zweite Bayernliga-Saison gestartet, innerhalb von sieben Tagen standen und stehen die ersten drei Partien der Bayernliga an. Nach den zwei Pleiten gegen Pipinsried und Gundelfingen bekommen es die Rieser nun mit dem TSV Dachau 1865 zu tun. Die Oberbayern spielen seit der Spielzeit 2014/15 in der Bayernliga Süd. Nachdem das Team 2021/22 über die Abstiegsrelegation die Klasse gehalten hatte, gelang ihnen im vergangenen Jahr knapp der direkte Ligaverbleib – auch in der laufenden Spielzeit will man möglichst weit von den Abstiegsrängen fernbleiben.

Zwar waren Nördlingen und Dachau im Vorjahr enge Kontrahenten im Kampf gegen den Abstieg, die direkten Duelle zwischen den Teams endeten jedoch recht deutlich, Dachau setzte sich zu Hause mit 4:1 durch und im Gerd-Müller-Stadion gewann Nördlingen das letzte Aufeinandertreffen mit 3:0. TSV-Trainer Karl Schreitmüller macht sich auf ein hartes Auswärtsspiel gefasst: „In Dachau haben wir uns immer schwergetan. Das ist eine sehr kompakte Mannschaft, die sich gut verstärkt hat und nach dem Sieg am Mittwoch gegen Türkspor Augsburg sicherlich gut drauf ist.“

