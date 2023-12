Fußball

17:40 Uhr

Der TSV Nördlingen hat die Kurve schnell gekriegt

Einer der Leistungsträger im TSV-Mittelfeld ist Mario Taglieber (hinten), der sich mittlerweile in der ersten Mannschaft etabliert hat.

Plus Nach zwei Spieltagen fanden sich die Nördlinger am Tabellenende, im Winter sind sie sechs Punkte hinter dem Tabellenführer. Wie der TSV seinen Weg gehen will.

Von Klaus Jais und Simon Ruß

Mit einem hervorragenden fünften Platz, 40 Punkten und einem Torverhältnis von 41:26 verabschiedete sich der Fußball-Bayernligist TSV 1861 Nördlingen in die Winterpause. So liegt der TSV sechs Punkte hinter dem Tabellenführer Schwaben Augsburg. Dabei war der Start mit zwei Niederlagen gegen Pipinsried und den FC Gundelfingen alles andere als verheißungsvoll.

Von den 40 Punkten wurden 26 Punkte zu Hause und 14 Punkte bei Auswärtsspielen erreicht, wobei den zwölf Heimpartien zehn Auswärtsspiele gegenüberstehen. Erfolgreichste Heimmannschaft ist der TSV 1860 München II mit 32 Punkten, gefolgt vom TSV Landsberg (31 Punkte) und dem SV Heimstetten (30). Allerdings hat Heimstetten zwei Heimspiele weniger als die jungen Löwen und von den zehn Heimspielen alle zehn gewonnen. Beste Auswärtsmannschaft ist der SV Erlbach mit 22 Auswärtspunkten.

