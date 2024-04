Der TSV Nördlingen liegt auf der Lauer

Plus Fußball-Bayernliga: Im Duell mit Sonthofen ist Wiedergutmachung angesagt, doch der Gegner hat einen Lauf. Im Hintergrund laufen die Zukunftsplanungen der Rieser.

Vier Spieltage vor Ende der Saison lauert die Überraschungsmannschaft der Bayernliga Süd, der TSV Nördlingen, noch immer auf einen Aufstiegsplatz, auch weil die Konkurrenz direkte Duelle auszutragen hat. Die Rieser haben derweil nach dem Auswärtssieg in Kirchanschöring den 1. FC Sonthofen vor der Brust, aus dem Hinspiel ist noch eine Rechnung offen.

Anfang Oktober setzten sich die Oberallgäuer zu Hause mit 2:1 durch, ein Spiel, das TSV-Trainer Karl Schreitmüller nicht vergessen hat: „Die Niederlage stinkt mir heute noch, wir haben etwas gutzumachen, das habe ich der Mannschaft auch gesagt.“ Doch auch im Gerd-Müller-Stadion ist Vorsicht geboten, Grund dafür ist vor allem die beeindruckende Formkurve der Gäste: In den jüngsten fünf Partien stehen vier Siege und ein Unentschieden zu Buche, die Auswärtserfolge gegen die Topmannschaften Landsberg und Heimstetten stechen besonders hervor.