Fußball

17:50 Uhr

Der TSV Nördlingen will gegen Garching wieder punkten

Plus Nördlingens Trainer sagt über den Gegner: "Wir wissen, dass die Garchinger Fußball spielen können, sie schießen allerdings nicht viele Tore." So ist die Personallage.

Von Klaus Jais Artikel anhören Shape

Ausnahmsweise am Sonntag bestreitet Fußball-Bayernligist TSV Nördlingen ein Heimspiel. Zum Ende der „Englischen Woche“ erwarten die Rieser um 15.30 Uhr den VfR Garching. Erstmals in dieser Saison bestreitet die U23 des TSV das Vorspiel: Am elften Spieltag der Kreisliga Nord ist die SG FSV Buchdorf/Daiting zu Gast. Dieses Spiel beginnt um 13.30 Uhr.

„Nach dem wichtigen 1:0-Erfolg gegen Kirchanschöring letzten Samstag sowie der unnötigen Niederlage in Sonthofen, steht unsere Mannschaft heute wieder vor einer richtungsweisenden Partie. Einige gute Torchancen in der ersten Halbzeit in Sonthofen konnten nicht genutzt werden, um in Führung zu gehen. Im zweiten Abschnitt war unsere Mannschaft zu passiv im Defensivverhalten", sagt TSV-Abteilungsleiter Andreas Langer.

