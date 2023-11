Fußball

17:30 Uhr

Derby in Gundelfingen: Der TSV Nördlingen hat etwas gutzumachen

Die Nördlinger (hier in Grün im Spiel gegen Pipinsried, am Ball: Alexander Schröter) wollen sich in Gundelfingen für die Niederlage im Hinspiel revanchieren.

Plus Fußball Bayernliga: Der TSV Nördlingen will seinen Lauf fortsetzen, doch Gegner Gundelfingen hat im Hinspiel zum ersten Mal seit Langem einen Sieg eingefahren.

Von Nico Lutz Artikel anhören Shape

Lange Zeit galt der FC Gundelfingen als Lieblingsgegner des TSV Nördlingen. Genauer gesagt knapp neun Jahre lang, denn zwischen August 2014 und Juli 2023 blieb der TSV in allen sieben Ligapartien der beiden Teams ungeschlagen. Das änderte sich im Hinspiel der laufenden Runde, im Gerd-Müller-Stadion setzte sich der FC am zweiten Spieltag mit 3:2 durch und beendete die Serie.

„Eine unglückliche Niederlage, uns fehlte der Zugriff, wir waren unkonzentriert“, erinnert sich Nördlingens Trainer Karl Schreitmüller. Verkraftbar und längst vergessen, denn für seine Mannschaft begann nach der Partie ein raketenhafter Aufstieg in der Tabelle, von Platz 17 bis Platz 5, der aktuellen und höchsten Platzierung in dieser Spielzeit. Mit vier Punkten weniger steht der kommende Gegner (Samstag, 14 Uhr) aus dem Landkreis Dillingen auf Rang zehn. In den jüngsten fünf Partien entschied die Mannschaft von Trainer Jasko Suvalic drei Spiele für sich, darunter auch das Duell am vergangenen Samstag gegen Türkspor Augsburg (1:0). „ Gundelfingen ist in ordentlicher Form, sie haben zuletzt gegen Heimstetten gewonnen, auch gegen Landsberg keine schlechte Figur gemacht. Hinten stehen sie sehr solide, mit Dominik Hozlinger haben sie einen guten Neuzugang zwischen den Pfosten, Toptransfer Patrick Högg (Rain) kommt immer besser in Form, im Hinspiel war er noch verletzt“, so Schreitmüller.

