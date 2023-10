Fußball

Derbykracher zwischen Reimlingen und Nördlingen endet Unentschieden

Das Duell Reimlingen (in Blau, am Ball: Daniel Böhm) gegen Nördlingen II endete 1:1.

Plus Fußball Kreisliga Nord: Alerheim ist nach Sieg in Oettingen neuer Spitzenreiter. Marktoffingen punktet im Keller. Neues Schlusslicht ist Riedlingen.

Nach einer 0:2-Niederlage gegen Buchdorf/Daiting ist Riedlingen das neue Schlusslicht der Kreisliga Nord. Der FSV Marktoffingen holte wichtige Punkte: Im Kellerduell gegen Möttingen gewannen die Nordrieser mit 3:1.

FSV Marktoffingen – TSV Möttingen 3:1 (0:1). In der ersten halben Stunde des Spiels neutralisierten sich beide Mannschaften und es gab keine nennenswerten Torchancen. In der 32. Minute dann die überraschende Gästeführung durch Johannes Rothgang, der eine Freistoßflanke ungestört aus acht Metern einköpfen konnte. Die Heimelf kam in der zweiten Halbzeit besser ins Spiel. Nach einem Freistoß rettete der Gästetorwart noch stark gegen einen Kopfball von Martin Regele. Im Strafraum wurde aber Daniel Gabler gefoult, den folgerichtigen Elfmeter verwandelt Julian Peiker sicher zum Ausgleich (64.). Kurz darauf erzielte Hannes Reichherzer die Führung, als er allein aufs Tor zulief und überlegt einschob (76.). Die Gäste hatten die Chance zum Ausgleich, Heimtorwart Dauser konnte den Kopfball von Rothgang gerade noch übers Tor lenken. Ein Konter in der 85. Minute brachte die Entscheidung: Reichherzer lief wieder allein aufs Tor zu, scheiterte aber mit seinem Schuss. Doch der mitgelaufene Daniel Gabler staubte zum 3:1 ab. Zuschauer: 120. (fsv)

