Die Fußballerinnen des TSV Nördlingen sind auf Trainersuche

Melanie Hander will kürzertreten, eine neue Cheftrainerin muss her. Markus Klaus, Sportdirektor Frauenfußball, hofft auf motivierte Bewerber mit Trainererfahrung.

Markus Klaus, der sportliche Leiter im Frauenfußball beim TSV Nördlingen, ist für die kommende Saison 2024/25 auf der Suche nach einem motivierten Trainer, beziehungsweise einer Trainerin. Der Grund: Coach Melanie Hander wird nach drei aufregenden und erfolgreichen Jahren von der Position der Frauen-Cheftrainerin zurücktreten und in die Co-Trainer-Position wechseln.

„Diese Entscheidung resultiert aus dem hohen Zeitaufwand, als auch meinem Wunsch, meine persönliche Weiterentwicklung voranzutreiben“, sagt Melanie Hander, die begeistert ist, wie sich eine so komplett neu formierte Mannschaft innerhalb von drei Jahren zu einem so erfolgreichen Team entwickelt hat.

Frauenfußball beim TSV Nördlingen: Hander hat viele Erfolge vorzuweisen

Die 32-jährige Hander hatte 2021 die neu gegründete TSV-Frauenmannschaft übernommen und wurde mit nur einer Niederlage Meister der Kreisklasse. Auch in der Kreisliga wurden die Rieserinnen in der Saison 2022/23 Meister, diesmal sogar ohne Niederlage. Aktuell liegen die Hander-Schützlinge auf Platz vier in der Bezirksliga. Wer Trainererfahrung besitzt und eine junge, dynamische und motivierte Mannschaft trainieren möchte, der kann sich bei Markus Klaus unter Telefon 0176/56513839 melden.

