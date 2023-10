Die Gründe für die Trainerwechsel in der A-Klasse Nord

Plus Bei der SpVgg Ederheim und dem SV Schwörsheim-Munningen sind Übungsleiter von ihren Ämtern zurückgetreten. Beide Teams setzen jetzt auf Vereinsurgesteine.

Acht Siege aus zehn Partien, ein Torverhältnis von 44:5 und die Tabellenführung mit fünf Punkten Vorsprung - viel besser hätte der Start in die Saison für die SpVgg Ederheim nicht laufen können. Dennoch mussten die Rieser vor Kurzem ihren Trainer Kai Willer verabschieden, jedoch nicht wegen sportlicher Gründe. „Kai hat sein Amt aufgrund von privaten, persönlichen Gründen zur Verfügung gestellt“, erklärt der Verein auf Anfrage.

So kurzfristig einen Ersatz zu finden, fällt schwer, deshalb überrascht es nicht, dass sich die Spielvereinigung für Andreas Buser entschieden hat. Der 50-Jährige gehört fast schon zum Vereinsinventar, er hatte laut eigenen Aussagen schon jedes Amt inne, zuletzt war er knapp acht Jahre lang Vorstand. „Ich bin schon vor zehn Jahren Trainer der ersten Mannschaft gewesen und kenne das Team. Viele der Spieler habe ich schon in der Jugend trainiert, darunter auch meine beiden Söhne“, erklärt Buser. Bis zur Winterpause hat er unterschrieben, danach hat der Übungsleiter die Option, die Saison zu Ende zu coachen.