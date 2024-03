Die letzten Testspiele im Ries sind gespielt

Plus Die Fußball-Vorbereitung kommt mit dem Rückkehr des Liga-Spielbetriebs zum Ende. In den letzten Test gibt es noch die ein oder andere Überraschung.

Letztmals in diesem Frühjahr haben mehr Fußball-Vorbereitungsspiele als Punktspiele stattgefunden, denn nur in der Kreisliga und der B-Klasse waren Nachholspiele angesetzt.

Der FC Maihingen II besiegte in einem Testspiel den FSV Reimlingen II mit 4:2. Die Gastgeber führten zur Halbzeit bereits 4:0 durch die Tore von Adrian Greiner (2), Simon Götz und Martin Zekl. Durch einen Dopppelschlag nach Seitenwechsel konnten Julius Zimmermann und Max Altreuter verkürzen. Die SpVgg Ederheim II besiegte den VfB Oberndorf II 3:1. Die Rieser führten zur Pause durch die Treffer von Karel Steinmeyer, Tobias Grna und Marcel Fernandez 3:0. Nach einer Stunde traf Linus Zschocke zum Endstand. Einen hohen 5:0-Sieg landete der Lauber SV gegen die (SG) Großsorheim/Hoppingen. Steffen Trollmann glänzte als dreifacher Torschütze, den Rest steuerten Matthias Maurer und Florian Fackler bei.