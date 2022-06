Die nordschwäbischen Fußballligen sind eingeteilt

Plus Der Kreisspielausschuss Donau veröffentlicht die vorläufige Einteilung der regionalen Fußballligen für die kommende Saison 2022/23. Die größte Änderung zum Vorjahr: Aus den zwei B-Klassen soll wieder eine werden.

Die Einteilung der Rieser Fußball-Ligen im letzten Jahr hatte ihre Schwächen, besonders in der B-Klasse. Nun hat Kreisspielleiter Wolfgang Beck bekannt gegeben, wie der Fußball-Spielbetrieb im Kreis Donau in der kommenden Spielzeit aussehen soll. Das größte Manko der Vorsaison soll ausgemerzt werden, doch dadurch entsteht auch ein neues Problem.