Die Weiße Weste: Wer die Null hält, darf anstoßen

Fußball-Teams aus dem Landkreis Donau-Ries können sich bei der Aktion „Die Weiße Weste“ Bier vom Fürst Wallerstein Brauhaus verdienen – so funktioniert’s.

Die Rieser Nachrichten, die Donauwörther Zeitung und das Fürst Wallerstein Brauhaus präsentieren dieses Jahr erstmals die gemeinsame Aktion „Die Weiße Weste“ für Fußballmannschaften aus dem Landkreis Donau-Ries: Für jedes Spiel ohne Gegentor gibt es einen Gutschein für einen Kasten Weizen, Bier oder Alkoholfreies geschenkt! Wir erklären, welche Mannschaften teilnehmen und wie man den Wettbewerb mitverfolgen kann.

Mit dabei sind alle ersten Fußballmannschaften (Männer- und Frauenteams) von Sportvereinen aus dem Landkreis Donau-Ries. Eine Anmeldung ist nicht nötig, die entsprechenden Teams werden automatisch gewertet. Die Ligazugehörigkeit spielt keine Rolle: Von der Bayernliga bis zur B-Klasse können sich alle ersten Mannschaften ihre Wallersteiner-Kästen verdienen.

So kann der aktuelle Stand der „Weißen Weste“ mitverfolgt werden



Jeden Montagabend werden die Zu-Null-Spiele des vergangenen Spieltags und der Gesamtstand auf www.rieser-nachrichten.de und www.donauwoerther-zeitung.de veröffentlicht, sowie am Dienstag in den Rieser Nachrichten und der Donauwörther Zeitung. Auch auf den entsprechenden Instagram-Accounts wird man die „Weiße Weste“ mitverfolgen können. Mannschaften, die ohne Gegentor geblieben sind, erhalten vom Fürst Wallerstein Brauhaus einen Gutschein zugesendet. Dieser kann in den Märkten von Getränke König in Mertingen, Harburg, Oettingen, Wemding und Nördlingen eingelöst werden.

Zum Saisonende erhalten die drei bestplatzierten Mannschaften der Gesamttabelle attraktive Preise:

Platz: 30 Freitickets für ein Heimspiel des FC Augsburg der Saison 2024/2025. Das Spiel wird vom FCA eingeteilt. 100 Liter Freibier für den Saisonabschluss. Zehn Trainingsbälle für die neue Spielzeit.

Bei gleicher Platzierung am Saisonende bekommt der niederklassigere Verein den Vorzug. Bei Gleichstand von gleichklassigen Clubs entscheidet die Platzierung in der Ligatabelle: Wer besser abgeschnitten hat, steht auch bei der Weißen Weste vorne.

Zum Saisonende wird das beste Feierbild ausgezeichnet

Zusätzlich können Mannschaften Kabinenfotos mit ihrem Weiße-Weste-Kasten an weisseweste@rieser-nachrichten.de senden. Diese werden in einer Online-Bildergalerie veröffentlicht. Auf dem Bild muss die Mannschaft mit ihrer gewonnenen Wallersteiner-Kiste zu sehen sein. Am Ende der Saison kann auf www.rieser-nachrichten.de und www.donauwoerther-zeitung.de für ein Bild abgestimmt werden. Für das Foto mit den meisten Stimmen erhält die Mannschaft einen Satz Trikots mit Fürst-Wallerstein-Logo und -Aufdruck in den entsprechenden Vereinsfarben.

Die Rieser Nachrichten, die Donauwörther Zeitung und das Fürst Wallerstein Brauhaus wünschen allen Teams eine erfolgreiche und verletzungsfreie Saison – mit möglichst vielen Spielen, in denen am Ende die Null steht!