Fußball

17:30 Uhr

Die weiteste Reise des Jahres kann Nördlingen ohne Druck antreten

Diese Szene aus dem Hinspiel zeigt Nördlingens Jonathan Grimm (vorne in Grün, im Hintergrund Jens Schüler) bei der Ballannahme. Ein Einsatz im Rückspiel ist bei seinem Gesundheitszustand unwahrscheinlich.

Plus Fußball-Bayernliga: 270 Kilometer sind es nach Kirchanschöring. Vorab gibt sich der Coach entspannt, aber will man noch mehr erreichen, sollte ein Dreier her.

Von Klaus Jais

Die weiteste aller Auswärtsfahrten für die Bayernliga-Kicker des TSV Nördlingen steht an diesem Samstag, 20. April, auf dem Terminplan. Die Reise geht zum SV Kirchanschöring in den oberbayerischen Landkreis Traunstein. Rund 270 Kilometer beträgt die Entfernung. Die jüngsten Duelle dürften dem TSV in guter Erinnerung sein, für Verdruss bei den Riesern sorgt derweil eine Entscheidung des Sportgerichts.

Der SVK hat nach zuletzt vier Siegen in Folge die 40-Punkte-Marke erreicht. Besiegt wurden Türkspor Augsburg, TSV Landsberg (je 1:0), TSV Dachau 4:0 und der FC Gundelfingen 2:1. Torwart Egon Weber ist seit 318 Minuten ohne Gegentor. Die 40 Punkte verteilen sich auf je 20 Heim- und 20 Auswärtspunkte. Manuel Omelanowsky ist bei zehn Treffern der Spieler mit den meisten Toren. Mit viel Abstand folgen Timo Portenkirchner und Jonas Kronbichler (je vier Tore). Trainer ist der 49-jährige Mario Demmelbauer.

