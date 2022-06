Donau-Rieser Teams in der Relegation: Großes Interesse, aber kaum Erfolge

Plus Die Bilanz der zweiwöchigen „Nachspielzeit“ ist aus Donau-Rieser-Sicht eher negativ. 1011 Zuschauer sind der Bestwert. Die SG Alerheim darf nun doch aufsteigen.

Nach Abschluss der Relegationsspiele im Amateurfußball ergibt sich für die Teams des Landkreises Donau-Ries ein zumindest ernüchterndes Bild. Zehn Mannschaften aus dem Donau-Ries-Kreis sind nach Abschluss der Punktrunde vor zwei Wochen in die „Nachspielzeit“ der Fußball-Saison 2021/2022 gestartet. Sieben davon mit dem Ziel Aufstieg, drei wollten ihre bisherige Klasse halten.