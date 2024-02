Doppelerfolg in der Halle für Hainsfarther Jugendfußballer

Die D-Junioren der SG (TSV) Hainsfarth gewinnen nach der Kreismeisterschaft in Tapfheim auch den Oettinger Hallencup.

Sowohl bei der Kreismeisterschaft in Tapfheim als auch beim Oettinger Hallencup sind die D-Junioren des TSV Hainsfarth als Sieger aus der Halle gegangen. Somit können die jungen Nordrieser einen Doppelerfolg feiern.

Die SG (TSV) Hainsfarth trat in Tapfheim mit folgender Aufstellung an: Maxi Thomer, Levi Niedermeyer, Johann Rotbauer, Klara Friedel, Kilian Meyr, Luca Vogel, Leo Fackler und Tino Stempfle. Die Hainsfarther Nachwuchskicker setzten sich in der Gruppe souverän und ohne Gegentreffer gegen die Mannschaften FSV Buchdorf II (3:0, Torschützen: Kilian Meyr 2, Leo Fackler), JFG Nordries Marktoffingen II (nicht angetreten), JFG Region Harburg III (2:0, Torschützen Kilian Meyr, Klara Friedel), SG Donau/Kesseltal II (3:0, Torschützen: Kilian Meyr, Levi Niedermeyer 2) und die SG BEO Bäumenheim II (2:0, Torschützen: Leo Fackler 2) durch.

Das Hainsfarther Siegerteam bei den Kreismeisterschaften in Tapfheim. Foto: Holger Meyr

Somit wurden die Hainsfarther Gruppensieger. Parallel dazu konnte sich die Mannschaft des TSV Nördlingen den Gruppensieg in der Gruppe II sichern, sodass es zum Finale der beiden Mannschaften kam. Im Endspiel konnte Kilian Meyr den TSV Hainsfarth mit einem platzierten Flachschuss in Führung bringen, aber Johannes Venzke glich 20 Sekunden vor Schluss aus. Das Sechsmeterschießen entschieden die Hainsfarther mit dem 4:3-Endstand für sich.

Beim Oettinger Hallencup traten die Hainsfarther mit folgender Aufstellung an: Maxi Thomer, Felix Güthner, Levi Niedermeyer, Johann Rotbauer, Klara Friedel, Kilian Meyr, Leo Fackler, Linus Großhauser, Tino Stempfle und David Reuter. Die Hainsfarther konnten gegen die SG Bäumenheim mit 3:0 (Torschützen: Kilian Meyr, Tino Stempfle, Levi Niedermeyer) und gegen die SG Wemding/Wolferstadt mit 4:0 (Torschützen: Kilian Meyr 2, Leo Fackler, Tino Stempfle) gewinnen. Gegen die SpVgg Ederheim setzte es dann eine 1:2-Niederlage (Torschütze Hainsfarth: Kilian Meyr).

In Endspiel in Oettingen sicher Leo Facklers Treffer den Sieg für Hainsfarth

Trotzdem sicherte sich das Team des TSV Hainsfarth den Gruppensieg und stand im Finale, zusammen mit der starken Mannschaft des SV Westheim. Das umkämpfte Endspiel gewannen die Hainsfarther durch einen schönen Kopfballtreffer von Leo Fackler mit 1:0. Nach dem Treffer verteidigte der TSV Hainsfarth sehr konzentriert, sodass es bis zum Ende beim 1:0 blieb. Trainer und Betreuer aufseiten der SG (TSV) Hainsfarth waren Joachim Vogel, Ralph Fackler, Bernd Rotbauer und Holger Meyr. (AZ)