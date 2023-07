Double-Erfolg für U12 des TSV Nördlingen

Die D-Junioren feiern Pokalsieg und die Meisterschaft in der Kreisliga Donau.

Die U12 des TSV 1861 Nördlingen hat mit einem 3:3 im letzten Saisonspiel gegen den unmittelbaren Verfolger TSV Krumbach die Meisterschaft in der Kreisliga Donau der D-Junioren gefeiert. Mit dem bereits feststehenden Erfolg im D-Junioren-Landratspokal, der in dieser Spielzeit zum ersten Mal in dieser Altersklasse ausgespielt wurde, feierte das Team der Trainer Torsten König und Martin Leimer, mit Co-Trainer Jakob Bühlmeier sowie Torwart-Trainer Robin Oettle, den „Double-Sieg“ ausgiebig im Rieser Sportpark.

Nördlinger Trainer sind stolz auf die TSV-U12

„In erster Linie war es Ziel in dieser Saison, eine gute, technische Basis für die Kinder zu schaffen. Das haben wir relativ gut hinbekommen. Wenn dann noch der Erfolg dazu kommt, ist es Bestätigung und Motivation zugleich für alle. Eine tolle Saison!“, so Torsten König. Martin Leimer ergänzt: „Wir haben die Mannschaft vor einem Jahr im gesamten Landkreis gesichtet. Vorrangiges Ziel war die Weiterentwicklung der Spieler im technischen Bereich. Nach der Hinrunde lagen wir nur auf Platz vier der Kreisliga, aber in der Rückrunde verbuchte die Mannschaft eine Leistungssteigerung." So reichte es am Ende für den Pokalsieg (1:0 gegen Marxheim) sowie die Meisterschaft in der Kreisliga Donau mit 22 Punkten (7 Siege, 1 Remis, 1 Niederlage). (AZ)