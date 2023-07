Fußball

Drei Rieser B-Klasse-Reserven gegen die "Witzliga"

Plus Drei B-Klasse-Reserveteams sollen zu dritt eine Liga bilden – ein Witz, findet Grosselfingens Abteilungsleiter Mühlbacher. Sein Verein werde da nicht mitmachen.

Die B-Klassen-Reserverunde besteht in der kommenden Saison nur noch aus den drei Mannschaften SV Grosselfingen, FC Nordries und SC Athletik Nördlingen. Schon seit ein paar Jahren wird den letzten verbliebenen Teams in der B-Klasse mit der Einteilung viel zugemutet (Doppelrunde mit acht ersten Mannschaften, wahnwitzige Entfernungen in der letzten Liga), und jetzt folgt mit einer "Dreierliga" praktisch das i-Tüpfelchen. Das hat mit der ähnlichen Mannschaftsanzahl nicht einmal die UEFA mit der angedachten "Superliga" durchgezogen. Verständlich, dass sich die verbliebenen B-Klassisten damit nicht abfinden wollen.

Die angedachte Dreierliga bringt Michael Mühlbacher, den Abteilungsleiter des SV Grosselfingen, auf die Palme: „Eine Liga mit lediglich drei Mannschaften kann nicht ernsthaft eine Lösung des Bayerischen Fußballverbandes sein. Zunächst dachte ich, es ist ein Aprilscherz als ich den Reservespielplan gesehen habe – man sucht fünf Minuten und findet dann irgendwann mit viel Glück eine Spielansetzung. So eine Liga kann keiner weder ernsthaft einteilen noch befürworten." In seinen Augen werde hier vom BFV nicht nach einer akzeptablen Lösung gesucht. Es sehe für ihn eher danach aus, als ob man froh sei, wenn die drei 'lästigen Kleinvereine' endlich aufgeben würden und man diese Reserven entsorgen könne. "Das ist wieder einmal viel zu kurz gedacht. Letztlich bedeutet es wohl beim BFV: Reserveliga weg heißt weniger Verwaltung und weniger Aufwand. Beiträge werden aber gerne kassiert. Für mich wird hier vom Verband das Vereine- und Mannschaftssterben zusätzlich befeuert, anstatt dem Trend entgegenzuwirken.“

