Drei Tore in drei Minuten bringen Nördlingen auf die Siegerstraße

Fußball Bezirksliga Frauen: TSV Nördlingen holt auswärts den nächsten "Dreier". Auch Wechingen/Alerheim gewinnt, Reimlingen kassiert die fünfte Niederlage.

Jeweils fünf Tore haben die Fußballerinnen des TSV Nördlingen und der SG Wechingen/ Alerheim am jüngsten Bezirksliga-Spieltag erzielt und dabei Siege gefeiert. Nicht erfolgreich waren diesmal die Reimlingerinnen, die bei Grün-Weiß Baiershofen mit 0:2 unterlagen.

Starke zweite Halbzeit ermöglicht deutlichen Nördlinger Sieg

SSV Alsmoos-Petersdorf – TSV Nördlingen 0:5 (0:1). Trotz etwas ausgedünntem Kader starteten die Gäste dominant ins Spiel. Für Sicherheit in den eigenen Reihen sorgte unter anderem Torhüterin Mia Schneider, die nach langer Verletzungspause ihr erstes Punktspiel in dieser Saison bestritt. Über viele Stationen wurde vom TSV gut kombiniert, aber es fehlte der konsequente Durchbruch zum Tor. In der 17. Minute aber belohnten sich die TSVlerinnen durch Lisa Schweiger: Nach gegnerischem Einwurf konnte der Ball in die eigenen Reihen gebracht werden und Schweiger netzte aus 20 Metern ein. Bis zur Pause blieben die zahlreichen Chancen der Gäste ungenutzt, was sich aber nach der Halbzeit ändern sollte.

Die eingewechselte Antonia Kawan erhöhte in der 73. Minute zum 2:0. Bereits drei Minuten später folgte ein Doppelpack (3:0, 4:0) der Mittelfeldspielerin Maja Greiner. Kawan war es erneut, die in der 88. Minute aus spitzem Winkel auf 5:0 erhöhte und somit den Endstand erzielte. Mit ihrem zwölften Tor aus sieben Spielen führt sie weiterhin die Torschützenliste der Bezirksliga an. Zuschauer: 30. (AZ/jais)

Wechingen/Alerheim dreht das Spiel gegen Ehekirchen/Bayerdilling

(SG) SV Wechingen/SG Alerheim – (SG) FC Ehekirchen/SV Bayerdilling 5:2 (1:2). Die Gäste aus dem Donaumoss starteten furios und gingen bereits in der 9. Minute durch Katharina Steiner in Führung. Wechingen/Alerheim versuchte das Spiel zu kontrollieren, der Aufsteiger aus Ehekirchen antwortete durch brandgefährliche Konter. So auch nach einer knappen halben Stunde: Die Heimabwehr wurde überspielt und Cecilia Königsdorfer hatte keine Mühe zum 0:2 zu vollenden. Doch bereits drei Minuten später erzielte Diana Bissinger von der Strafraumgrenze den Anschlusstreffer, als die Gästeabwehr unsortiert war. Spätestens von diesem Zeitpunkt an nahmen die Gastgeberinnen das Spiel in die Hand und waren die überlegene Mannschaft.

Nachdem sich Anika Leinfelder in der 49. Minute im Eins-gegen-Eins behauptete und nur durch ein Foul zu bremsen war, verwandelte Jana Fälschle den resultierenden Strafstoß sicher zum Ausgleich. Eine Minute später spielte Melanie Bengesser auf Sarah Baumann, diese traf überlegt zur erstmaligen Führung für die SG. Die Moral der Gäste war gebrochen und Wechingen/Alerheim spielte munter nach vorne. So stellten Anna Schmidt per Distanzschuss und Sarah Baumann durch Direktabnahme auf einen deutlichen 5:2-Heimsieg. Es war der dritte Sieg in Serie für das Heimteam, damit überholt Wechingen den FC Ehekirchen in der Tabelle und steht auf einem starken dritten Platz. Eine Szene zum Schmunzeln gab es noch, als sich eine Ente auf den Platz verirrte, die sich weder von Schiedsrichter Qorolli noch von Spielerinnen überzeugen ließ, den Platz zu verlassen. Zuschauer: 30. (AZ)

Kein Torerfolg für die Reimlingerinnen gegen Baiershofen

FC Reimlingen – SV Grün-Weiß Baiershofen 0:2 (0:2). In einer Partie mit vielen Unterbrechungen und Fouls auf beiden Seiten musste der FSV aufgrund einer schwachen ersten Halbzeit eine 0:2 Niederlage hinnehmen. In der 15. Minute fast die Heimführung, aber Theresa Stengls Schuss ging nur an den Pfosten und beim zweiten Ball war keine Reimlingerin zur Stelle. Im Gegenzug dann die 1:0-Führung für die Gäste durch Alena Ebner. Stengl hatte den Ausgleich auf dem Fuß, ihr Freistoß ging aber an die Latte. Auf der anderen Seite machte man es Baiershofen zu einfach, nach einem weiten Ball war Ebner allein vor dem Tor und ließ Keeperin Manuela Helmschrott keine Chance (37.). Der FSV hatte noch einen Torschuss durch Nina Lämmer.

Anscheinend fand FSV-Trainer Roland Klemmer in der Halbzeit die richtigen Worte: Die Blau-Weißen präsentierten sich in der zweiten Hälfte deutlich aggressiver und lauffreudiger. Beide Seiten kamen zu etlichen Eckbällen und Freistößen. Diverse Chancen von Stengl, Lämmer oder Melanie Radajewski waren entweder Beute der Torhüterin oder gingen am Tor vorbei. Ihre deutliche Leistungssteigerung konnten die Reimlingerinnen nicht mehr mit einem Tor belohnen. Zuschauer: 40. (cogr)