Dritter Heimsieg in Folge für den TSV Nördlingen

Julian Brandt (hier am Ball) schnürte bei seinem ersten Startelfeinsatz in dieser Saison sofort einen Doppelpack für die Nördlinger.

Plus Fußball Bayernliga: Mit 3:0 schickt die Schreitmüller-Elf den VfR Garching zurück nach Hause. Mehrere Änderungen in der Nördlinger Startelf machen sich bezahlt.

Von Klaus Jais

Trotz des ungewohnten Sonntagstermins haben sich 470 Zuschauerinnen und Zuschauer im Gerd-Müller-Stadion eingefunden. Sie sahen einen auch in dieser Höhe verdienten 3:0 (1:0)-Sieg des TSV Nördlingen gegen den VfR Garching. Es war der dritte Heimsieg in Folge für die Rieser, die damit aktuell zwei Spieltage vor Ende der Vorrunde bereits 24 Zähler auf ihrem Konto haben.

Gegenüber dem Dienstagsspiel in Sonthofen war die Startaufstellung auf drei Positionen verändert: Anstatt Torwart Alverik Montag, Jonathan Grimm und Marc Hertlein spielten Torwart Daniel Martin, Julian Brandt und Manuel Meyer von Beginn an. Brandt kam überhaupt zum ersten Mal von Anfang an zum Einsatz. Und es war ein Start nach Maß, denn schon in der zweiten Minute gingen die Einheimischen in Führung: Felix Käser spielte auf Meyer, der legte die Kugel in den Lauf von Brandt und dieser machte ganz überlegt allein vor Torwart Dominik Bals sein erstes Saisontor. In der siebten Minute sorgte Mirko Puscher für eine akrobatische Vorlage in den Lauf des Gegners. Doch der davoneilende Dimitrios Vourtsis wurde von Puscher gerade noch eingeholt. Ein Sololauf von Sasa Maksimovic war nicht von Erfolg gekrönt (12.). Aber insgesamt fehlten beiden Teams die zündenden Ideen.

