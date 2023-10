Fußball

vor 22 Min.

Dritter Sieg in Folge lässt den TSV Nördlingen jubeln

Plus Fußball-Bayernliga: Mit einem 1:0 bezwingt der TSV die Gäste aus Kirchanschöring. Die Verletzung eines Schlüsselspielers aber ist ein Wermutstropfen.

Von Klaus Jais Artikel anhören Shape

Die Formkurve des TSV 1861 Nördlingen in der Fußball-Bayernliga zeigt deutlich nach oben. Das 1:0 (1:0) gegen den SV Kirchanschöring war bereits der dritte Sieg in Serie. Den einzigen Treffer der Partie erzielte Simon Gruber (39.) zum Ende des ersten Durchgangs für die Hausherren. Seit mittlerweile acht Begegnungen wartet Kirchanschöring auf einen Sieg (fünf Unentschieden, drei Niederlagen) und bleibt damit in der Gefahrenzone der Liga. Schiedsrichter Xaver Fabisch verhängte sechs gelbe Karten gegen die allerdings nicht unfairen Gäste und eine gegen den TSV (Jens Schüler) für ein harmloses Foul im Mittelkreis. Einziger Wermutstropfen ist die Verletzung des Torschützen, der dem TSV sicher fehlen wird.

Die Gastgeber begannen gegenüber dem Sieg in Erlbach mit zwei Änderungen in der Startelf: Jonathan Grimm und Paul Rauser spielten anstatt Nico Schmidt und Alexander Schröter, der erstmals in dieser Saison auf der Reservebank saß. Es war bis Mitte der ersten Halbzeit ein Spiel wie ein Feuerwerk: Ein Kracher folgte auf den anderen. Bereits nach sieben Minuten rettete Felix Bischoff bei einem Schuss von Simon Gruber auf der Linie und Sekunden später wehrte Torwart Egon Weber ein Geschoss von Grimm ab. Drei Minuten danach spielte Jakob Mayer einen klasse Pass auf Gruber, doch Torwart Weber parierte zur Ecke. Eher Befreiungsschlag als Torschuss war eine Aktion von Paul Rauser, der aus 40 Metern Torwart Weber aber nicht in Verlegenheit brachte (12.). Das offensive und ideenreiche TSV-Spiel setzte sich fort bei einem Rückpass von Gruber auf Mayer, doch dessen Linksschuss kam genau dorthin, wo der Torwart stand. Und auch ein Schüler-Freistoß kam zu zentral auf den SVK-Keeper (20./22.).

