17:30 Uhr

Duell auf Augenhöhe? Der TSV Nördlingen empfängt die Junglöwen

Plus Am neunten Spieltag der Bayernliga Süd ist die Zweitbesetzung des TSV 1860 München zu Gast. Nördlingens Trainer Schreitmüller erwartet eine ausgeglichene Partie.

Von Nico Lutz

Am Ende zählt nur das Ergebnis. Ein altbekannter Spruch, der im Fußball allzu oft zutrifft. So auch für den TSV Nördlingen, der am vergangenen Wochenende „aus keinem guten Spiel trotzdem einen Punkt mitgenommen hat“, wie es Trainer Karl Schreitmüller formuliert. Mit dem 1:1 gegen Deisenhofen steht der TSV nun bei elf Punkten auf dem achten Tabellenplatz, nach den zwei Niederlagen zum Start konnte man aus den folgenden sechs Partien fünfmal Zählbares mitnehmen. Am Samstag soll das aus Sicht der Rieser am besten genauso weitergehen, wenn um 17 Uhr der TSV 1860 München II zu Gast im Rieser Sportpark ist.

„Ich bin zufrieden, wir stehen voll im Soll. Man darf nicht vergessen, dass es keinesfalls selbstverständlich ist, als TSV Nördlingen in der Bayernliga zu spielen“, so Schreitmüller. „Wir können jetzt selbst entscheiden, in welche Richtung es für uns geht.“ Eine Aussage, die gut zum kommenden Spiel passt, denn mit der zweiten Mannschaft der „Sechzger“ reist ein punktgleicher Tabellennachbar nach Nördlingen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

