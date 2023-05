Ein Trainerduo übernimmt in Möttingen

Die Trainerfrage beim Fußball-Kreisligisten TSV Möttingen ist geklärt. Bernd Hager wird zum Saisonende aufhören. Für seine Nachfolge gibt es eine interne Lösung.

Das neue Trainerteam beim TSV Möttingen werden Johannes Rothgang, 29, und Andreas Keßler, 29, bilden. Die beiden sind gleichgestellte Trainer und agieren auf Augenhöhe. Abteilungsleiter Oliver Heider erklärt die Hintergründe der Entscheidung.

"Uns als Vereinsverantwortlichen war es vor allem wichtig, dass wir auch einen Trainer an der Außenlinie haben. Die Zustimmung zu diesem Gedanken gab es auch von Johannes und Andreas. Johannes wird auch weiterhin als Spieler auf dem Platz stehen. Andreas wird die Trainerrolle von der Seitenlinie aus erfüllen. Wir sind froh, diese Lösung gefunden zu haben. Andreas hat sich durch den Werdegang als Jugendtrainer und Trainer der zweiten Mannschaft zu einem hervorragenden Trainer entwickelt. Er erbringt in der zweiten Mannschaft seit einigen Jahren eine super Leistung. Erst letztes Jahr konnten wir mit der zweiten Mannschaft wieder in der Relegation um die A-Klasse mitspielen", so Heider.

Rothgang ist der Praktiker, Keßler der Taktikfuchs

Im Laufe einer Saison kommt es häufig vor, dass die erste Mannschaft den ein oder anderen Spieler aus der zweiten Mannschaft abzieht. Johannes Rothgang habe in dieser Saison bereits als Co-Trainer "unheimlich viel Engagement" gezeigt, so Heider weiter. Fachlich habe er als spielender Co-Trainer bereits diese Saison der Mannschaft und auch einzelnen Spieler auf dem weiteren Weg weiterhelfen können. Die Mannschaft präge er durch seine fachliche Kompetenz und Erfahrung von früheren Stationen (TSV Nördlingen Bayernliga, TSV Rain Bayernliga).

Andreas Keßler soll künftig an der Linie in Möttingen coachen. Foto: Klaus Jais

Heider erklärt auch die Entscheidung für Andreas Keßler im Detail: "Johannes bringt unheimlich viel Wissbegierigkeit in Sachen Mannschaftstaktik mit. Er beschäftigt sich viel mit möglichen Systemvarianten, mit Systemen, in die unsere Spieler am besten passen, und auch mit Systemen, die uns helfen, den Gegner am Wochenende bestmöglich zu bespielen. Wir als TSV Möttingen sind unheimlich glücklich über diese Lösung. Johannes und Andreas kennen sich seit Ewigkeiten, und wir wissen alle, dass dieses Duo zu unserer Mannschaft passen wird und wir damit nächstes Jahr eine erfolgreiche Saison bestreiten können."

