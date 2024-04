Fußball

vor 17 Min.

Eintracht T.R.B. wird von Birkhausen wieder überholt

Plus Fußball-A-Klasse: Im Verfolgerduell setzt sich die SG mit 3:1 durch. Der SV Otting zieht am Doppelspieltag zweimal den Kürzeren. Ederheims Möhnle trifft fünffach gegen Huisheim.

Mit 0:5 ist der BC Huisheim über Ostern bei Tabellenführer Ederheim in der A-Klasse Nord unter die Räder gekommen. Otting musste zwei Niederlagen hinnehmen: In Wörnitzstein und in der Heimpartie gegen Wallerstein.

TKSV Donauwörth – SC Nähermemmingen-Baldingen 2:3 (1:0). Nur in der ersten Halbzeit vermochte der TKSV mitzuhalten, danach spielten die Rieser ihre konditionelle Überlegenheit aus. Mit einem Strafstoß brachte Koray Kocak die Hausherren in Führung (10.), doch nach der Pause traf Marcel Köhnlein zum 1:1 (54.). Nach einem Eigentor glückte Janes Eger in der 67. Minute das 1:3. In der Nachspielzeit verkürzte Deniz Karabal auf 2:3. Zuschauer: 70 (dz)

