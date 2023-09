Erster Dämpfer für Nördlingens U19-Landesligafußballer

In Deggendorf kassieren die Nördlinger die erste Saisonniederlage. Mit der Leistung seiner Mannschaft beim 0:2 ist Trainer Göttler aber dennoch zufrieden.

Die SpVgg GW Deggendorf hat der U19 des TSV 1861 Nördlingen am dritten Spieltag die erste Saisonniederlage zugefügt und mit 2:0 gewonnen. Für die jungen Rieser war es die zweite lange Auswärtsfahrt in Folge. Gegen Schalding-Heining konnte diese noch gut verkraftet werden. Doch in Deggendorf steckte sie vor allem in der ersten Hälfte merklich in den Knochen.

Bereits in der 14. Minute trafen die Hausherren durch Laurin Hübscher zum 1:0. In der 35. Minute war es erneut Hübscher, der zur verdienten 2:0-Halbzeitführung traf. Durch eine Systemumstellung in der Pause kam die U19 des TSV 1861 Nördlingen besser zu Recht. Allerdings waren trotz klarer Feldüberlegenheit Großchancen Mangelware, und so hieß das Ergebnis auch nach 90 Minuten 2:0.

Göttler: "Wir haben zu keinem Zeitpunkt den Glauben an uns verloren."

„Wir haben leider in der ersten Halbzeit nicht zu unserem Spiel gefunden. Trotzdem haben wir im zweiten Durchgang alles versucht. Jeder Spieler ist an seine Grenzen gegangen, daher mache ich der Mannschaft überhaupt keinen Vorwurf. Wir wollten in der zweiten Hälfte ein anderes Gesicht zeigen, das ist uns gelungen. Leider hat es am Ende nicht gereicht, aber wir haben zu keinem Zeitpunkt den Glauben an uns verloren und das ist entscheidend“, sagte TSV-Trainer Michael Göttler nach dem Spiel bei den Niederbayern.

Am kommenden Sonntag gastiert die U18 des FC Deisenhofen im Rieser Sportpark. Anpfiff der Partie ist um 14.30 Uhr. Die Oberbayern sind aktuell der Spitzenreiter der Liga, mit einem Punkt mehr als die Rieser. (gö/jais)

TSV Nördlingen U19: Oettle; Bickelbacher (ab 46. Maile), Wundel, Rothgang, Truffellini, Schmid, Thum, Dauser (ab 69. Forisch), Ochs, Köninger, Müller.