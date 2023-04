Fußball

Es wird immer ungemütlicher für Nördlingens Bayernliga-U15

Am Ball TSV-U15-Kapitän Niels Heigel, im Hintergrund Ben Lober.

Plus Mit der vierten Niederlage in Folge wird die Situation für die Nördlinger U15 brenzlig. Ersatz-Coach Klaus zweifelt, dass das Niveau für die Bayernliga reicht.

Die Fußball-U15-Junioren des TSV Nördlingen haben gegen die SpVgg Ansbach mit 0:2 (0:1) verloren, es war die vierte Niederlage in Folge. Der Abstand zum Nichtabstiegsplatz sieben beträgt bei noch vier ausstehenden Spielen acht Punkte, wobei der aktuelle Siebte Illertissen schon ein Spiel mehr absolviert hat.

Für den verhinderten Nördlinger Trainer Fabian Schmidt übernahmen Markus Klaus und Gerhard Schwarz das Coaching. Klaus erklärte: „Wir sind schlecht ins Spiel gekommen und haben durch einen Abwehrfehler ein frühes Gegentor erhalten.“ Nach einem Diagonalpass schlug Luca Schäffler am Ball vorbei, was Magnus Andörfer das 0:1 ermöglichte (8.). Danach hatten auch die Gastgeber Offensivszenen: Elias Schneid gewann nach Zuspiel von Kapitän Niels Heigel den Zweikampf, aber sein Abspiel in die Mitte kam genau zum Gegner (23). Auch ein Freistoß von Michel Heinlein war nicht ungefährlich, weil er vom Ansbacher Marc Pfahler mit dem Kopf verlängert wurde.

