Faire Fußballer aus Minderoffingen und Laub werden belohnt

Bernd Wolf von der SpVgg Minderoffingen und Sven Edenhofner vom Lauber SV sind besonders faire Fußballer. Wofür der BFV sie nun ausgezeichnet hat.

Sport ist nichts ohne Fairness. Das weiß man auch beim Bayerischen Fußballverband (BFV), und deshalb beteiligt dieser sich an der bundesweiten Aktion „Fair ist mehr“, bei der Spielerinnen und Spieler für besonders sportliches Verhalten vorgeschlagen und geehrt werden können. Zwei solche Auszeichnungen sind nun an Bernd Wolf von der SpVgg Minderoffingen und Sven Edenhofner vom Lauber SV vergeben worden. Von ihrer Fairness könnte sich so mancher Profi etwas abschneiden.

Bernd Wolf stand in der abgelaufenen Saison mit seiner SpVgg Minderoffingen im Abstiegskampf der Kreisklasse Nord 1. Mit dem direkten Konkurrenten Lauber SV lieferte man sich in der Partie am 28. April ein hitziges Duell, das Laub am Ende mit 1:0 gewinnen sollte. Trotz aufgeheizter Atmosphäre legte Wolf vorbildliches Verhalten an den Tag. Im Spielbericht hob Schiedsrichter Steffen den Minderoffinger Zehner lobend hervor: „Er beruhigte seine Spieler in jeder strittigen Situation und bewahrte immer die Ruhe. Sein Verhalten stach aus allen Spielern heraus und verdient Anerkennung. Solche Spieler wie ihn wünscht man sich auf dem Platz und wünscht sich jeder Schiedsrichter“, hieß es im Bericht.

Laubs Sven Edenhofner lehnt einen Elfmeter für seine Mannschaft ab

Der Lauber Spieler Sven Edenhofner stand am 7. Mai beim Reservespiel seiner Mannschaft gegen den TSV Monheim II auf dem Platz. Sein Team lag mit 1:2 zurück, als der Schiedsrichter in der 85. Minute ein Foulspiel im Monheimer Strafraum erkannte und auf Elfmeter für Laub entschied. Das hätte den Ausgleich für Laub bringen können, doch Edenhofner zeigte sich als fairer Sportsmann und sagte, dass es kein elfmeterwürdiges Foul war. Vielmehr sei der Kontakt von ihm ausgegangen. Der Strafstoß wurde zurückgenommen, Monheim gewann 2:1. Sein Verein hatte Edenhofner daraufhin selbst für die Ehrung vorgeschlagen.

Thomas Strobel, Spielgruppenleiter im Fußball-Kreis Donau, hatte nun die Aufgabe, die beiden vorbildlichen Fußballer für ihr faires Verhalten zu ehren. Das geschah vor dem Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften am ersten Spieltag der Kreisklasse Nord 1 am vergangenen Sonntag. Für ihr Verhalten erhielten Wolf und Edenhofner jeweils ein „Fair ist mehr“-Handtuch, eine Urkunde und ein Dankesschreiben des BFV. Zusätzlich haben sie die Chance, „Fair ist mehr“-Monatssieger zu werden, der zusätzlich noch einen Gutschein für den DFB-Shop erhält. Am Saisonende wird außerdem noch ein Saisonsieger gekürt.

Aktion „Fair ist mehr“: Jeder kann Vorschläge einreichen

Wer eine besonders faire Geste dem BFV melden und für eine Auszeichnung vorschlagen möchte, kann sich per E-Mail an fair-play@bfv.de wenden. Spieler, Funktionäre, Vereinsvertreter, Zuschauer: Jeder darf sich melden. Die Vorschläge können zudem von Schiedsrichtern im Spielberichtsbogen eingereicht werden. Rund 60 besonders faire Aktionen wurden in der Saison 2022/2023 gemeldet.

