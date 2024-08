Fußball BFV-Ferien-Fußballschule in Nördlingen begeistert 108 junge Teilnehmer

So viele junge Fußballerinnen und Fußballer wie sonst nirgends in Bayern kommen zum BFV-Camp beim TSV. Hohe Temperaturen tun dem Spaß am Fußball keinen Abbruch.