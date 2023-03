Frauenfußball: Maihinger Damen verpassen Sieg gegen Biberbach

Plus Zehn Minuten haben dem FCM gefehlt, um für eine Überraschung zu sorgen und gegen Bezirksoberliga-Spitzenreiter Biberbach zu gewinnen. Am Ende steht ein 2:3.

Zweimal geführt und doch verloren haben die Fußballerinnen des FC Maihingen im ersten Punktspiel nach der Winterpause. Sowohl die Rieserinnen als auch das Spitzenteam SC Biberbach zeigten beim 2:3 in Maihingen eine spielerisch und kämpferisch intensive Leistung. Auch wenn es gegen den Spitzenreiter nicht gereicht hat war FCM-Trainer Michael Klaus mit seinem Team sehr zufrieden.

Bereits in der fünften Spielminute konnte Maihingens Emily Uhl einen Abspielfehler nicht ausnützen und scheiterte an der gut postierten Torhüterin. Im Gegenzug landete eine Gästeflanke an der Latte und in der 20. Minute streifte ein Distanzschuss den Außenpfosten. In der 21. Minute die 1:0-Führung für Maihingen, als Hannah Neher die Torhüterin blockte und den Ball ins leere Tor schob. Beide Teams hatten wenig zwingende Torchancen, da im Mittelfeld geackert wurde und beide Abwehrreihen stark agierten. In der 39. Minute senkte sich ein Schlenzer von Hannah Neher knapp übers lange Toreck. Nur drei Minuten später konnte die SCB-Torhüterin gegen Lisa Koukol klären und Neher wurde abgedrängt. Drei Eckbälle der Gäste kurz vor dem Pausenpfiff, alle scharf vors Tor gezogen, wehrte die Abwehrreihe um Carolin Stimpfle und Jana Ernst ab.

Frauenfußball-Bezirksoberliga: Maihingen gibt Führung zweimal aus der Hand

In der 46. Minute fast das 2:0: Einen Eckball von Neher lenkte die Biberbacher Torhüterin an die Querlatte und parierte auch den Nachschuss von Emily Uhl. Auf einen Ballverlust an der Außenlinie folgte ein Foul im Strafraum und folgerichtig gab es Elfmeter für die Biberbacherinnen, den Larissa Jarasch sicher verwandelte – 1:1 (53.). Die erwartete Dominanz der Favoritinnen blieb aber aus, weil das Klaus-Team stark dagegenhielt und selbst gute Chancen kreierte.

In der 60. Minute wurde Lisa Koukol nach einem klasse Pass von Emily Uhl einschussbereit geblockt, und drei Minuten später fing die SCB-Abwehr einen Pass von Lena Stimpfle in die Schnittstelle ab. In der 65. Minute nahm Lisa Koukol einen Freistoß von Carolin Stimpfle klasse mit und zog ihn von der linken Strafraumkante knapp übers Tor. Doch auch die Gäste hatten ihre Möglichkeiten und Torhüterin Dorentina Preniqi parierte mehrmals bestens. In der 69. Minute wurde Melanie Dürr im Strafraum gefoult und Hannah Neher verwandelte sicher zur erneuten Maihinger Führung.

Biberbach erhöhte den Druck und hatte in der Folgezeit deutlich mehr Ballbesitz, doch die Maihinger Abwehr stand stabil. In der 81. Minute folgte dennoch der Ausgleich, nachdem eine Biberbachs Janina Schenk den Ball ins Kreuzeck beförderte. Nur eine Minute später, als die Maihinger Abwehr aufgerückt war, tauchte mit Sophia Hammerl die agilste Gästestürmerin im Strafraum frei vor Preniqi auf und lies sich diese Chance nicht nehmen. Zwar gaben die Rieserinnen nicht auf, doch am Ende nahmen die Gäste die Punkte nicht unverdient mit.

Lesen Sie dazu auch

Der FC Maihingen spielte mit: Preniqi; L. Wiedemann, Ernst, C. Stimpfle, Herrle, Dürr, Enslin, Lämmer, Neher, L. Koukol, Uhl, L. Stimpfle, Schuster, Kraut, J. Wiedemann, Beck.