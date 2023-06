Fußball

Für Bayernligist TSV Nördlingen ist die Pause schon vorbei

Plus Die Nördlinger Fußballer sind schon ins Training eingestiegen, seit Samstag läuft die Vorbereitung. Die Gegner sind nun bekannt, ebenso wie mehrere Abgänge.

Exakt 20 Tage Pause hatten die Spieler des Fußball-Bayernligisten TSV Nördlingen zwischen dem letzten Punktspiel der vergangenen Saison und dem ersten Training für die kommende Spielzeit. Bis zum Saisonstart am Wochenende 22./23. Juli stehen neben sechs Spielen 16 Trainingseinheiten auf dem Programm. Dabei werden nicht mehr alle Akteure der abgelaufenen Saison mitwirken: Fünf Spieler stehen bislang als Abgänge fest.

In der ersten Trainingswoche bittet Trainer Karl Schreitmüller gleich viermal zum Training. Das erste Testspiel steigt am Samstag, 24. Juni, um 15 Uhr beim Bezirksligisten SV Wörnitzstein-Berg. 24 Stunden später folgt dann das Gastspiel beim Neu-Landesligisten TSV Aindling. Die U23-Mannschaft, die in der Kreisliga Nord spielen wird, bestreitet ihr erstes Testspiel am Dienstag, 27. Juni, um 19 Uhr gegen die Sportfreunde Dinkelsbühl. Die Sportfreunde spielen in der Bezirksliga Süd und wurden dort Achter. Trainer ist Ralf Meier, der auch schon für den TSV Nördlingen spielte und in der Saison 1998/99 in der BOL Schwaben immerhin 18 Treffer erzielte.

