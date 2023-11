Fußball

16:00 Uhr

Für Maihingen geht es ohne Erfolgserlebnis in die Winterpause

Plus Fußball Bezirksoberliga Frauen: Im letzten Spiel des Jahres kassiert der FCM ein 0:3 in Hirblingen. Die Rieserinnen müssen auf einem Abstiegsplatz überwintern.

Von Elisabeth Koukol

Mit einer weiteren Niederlage haben sich die Maihinger Fußballerinnen in die Winterpause verabschiedet. Mit nur sechs Punkten aus zehn Spielen sind sie auf einen Abstiegsplatz abgerutscht und stehen vor einer schweren Rückrunde. Gegen den CSC Batzenhofen-Hirblingen waren sie spielerisch und kämpferisch gut im Spiel, aber hatten mit Abschlussschwächen und Verletzungspech zu kämpfen.

Die ersten Spielminuten waren die Maihingerinnen stark am Ball, ohne sich eine Torchance herauszuspielen. Mit dem ersten Torabschluss fiel das 1:0 für die Heimmann­schaft durch Selina Reith (7.), deren Schuss unhaltbar über Dorentina Preniqi einschlug. Im Gegenzug wurde Emily Uhl an der Grundlinie von den Beinen geholt, das erste Zeichen der sehr körperbetont spielenden Heimmannschaft. In der 19. Minute wurde Lisa Koukol kurz vor dem Strafraum gelbwürdig gefoult. Den Freistoß konnte die heimische Keeperin zur Ecke lenken. Erst in der 20. Minute erfolgte wieder ein Konter der Batzenhofnerinnen, den sie weit übers Tor zogen.

