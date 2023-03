Fußball-Bayernliga: TSV Nördlingen gelingt fast der Überraschungssieg

Plus Mit dem 2:2-Unentschieden beim Aufstiegsaspiranten Landsberg können die Nördlinger zufrieden sein. Zwischenzeitlich schnuppern die Rieser sogar am Sieg.

31 Punkte hat Fußball-Bayernligist TSV Nördlingen nach dem 24. Spieltag auf seinem Konto. Diese verteilen sich auf 19 Auswärts- und lediglich zwölf Heimzähler. Einen erneuten Beweis ihrer Auswärtsstärke lieferten die Rieser vor 420 Zuschauerinnen und Zuschauern beim ambitionierten TSV Landsberg ab. Beim verdienten 2:2 waren die Schreitmüller-Schützlinge insgesamt dem Sieg sogar näher als die Heimelf.