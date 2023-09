Fußball

vor 17 Min.

Fußball-Bezirksliga: Holzkirchen will in Horgau endlich jubeln

Plus Platzt am achten Spieltag der Knoten beim SV Holzkirchen? In Horgau bietet sich am Sonntag die nächste Chance, aber die Heimbilanz des Gegners ist beeindruckend.

Von Klaus Jais Artikel anhören Shape

Das nächste Spiel des Fußball-Bezirksligisten SV Holzkirchen steht am Sonntag um 16.30 Uhr beim FC Horgau an. Die Horgauer bestritten bereits am vergangenen Mittwoch das Nachholspiel gegen Griesbeckerzell, das sie eindrucksvoll mit 4:0 gewannen. Kompromisslose Verteidigung und effektive Chancenverwertung sind laut SVH-Trainer Buser die Vorgaben, die sein Team umsetzen muss, um nach sieben Niederlagen endlich die ersten Punkte einzufahren.

Philipp Meitinger glänzte beim Horgauer 4:0 gegen Griesbeckerzell als dreifacher Torschütze und hat damit sein Torekonto auf sechs Treffer erhöht. Die weiteren Tore verteilen sich auf Philipp Mayer (4) und Valentin Blochum (1). Trainer der Horgauer sind Manuel Schmid (32) und Franz Stroh (40). Von den erreichten zehn Punkten stammen sieben aus den bisherigen drei Heimspielen und drei von den Auswärtsspielen. Die Horgauer sind zu Hause ungeschlagen: Gegen Gersthofen wurde 4:3 gewonnen, gegen Griesbeckerzell 4:0 und gegen den TSV Hollenbach reichte es nur zu einem 1:1. „Es erwartet uns erneut ein starker Gegner, aber wir haben nichts zu verlieren und werden erneut versuchen, etwas Zählbares mit nach Holzkirchen zu nehmen. Es gilt wiederum das Spiel so lange wie möglich offenzuhalten und einen frühen Rückstand zu vermeiden. Wir müssen noch kompromissloser verteidigen und unsere Chancen einfach effektiver ausnutzen – nur dann gelingt es uns endlich zu punkten“, sagt Holzkirchens Spielertrainer Philipp Buser.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen